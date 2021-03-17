رئيس جامعة الفيوم: ضبط حالة غش وتسجيل 4 إصابات بكورونا

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٠٩٠٣ طالبًا وطالبة وذلك اليوم الأربعاء.أشار إلى أنه خلال الفترة الصباحية قام ٦٦١٠ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٨٥، منهم ٢٠ تقدموا بعذر، و١٦٥ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٥ طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة، وتم ضبط حالة غش واحدة، إضافة إلى تسجيل ٣ حالات خاصة بفيروس كورونا.وأضاف أنه خلال الفترة المسائية قام ٤٢٩٣ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١١٧، منهم ١٥ تقدموا بعذر، و١٠٢ غابوا بدون عذر، ويوجد طالبين قاما بأداء امتحاناتهما داخل لجان خاصة، ولم يتم ضبط أي حالات غش، في حين تم تسجيل حالة واحدة خاصة بفيروس كورونا.