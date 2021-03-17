المشدد 5 سنوات لمتحرش بسيدة أمام شباك تذاكر المترو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاملا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بالتحرش بموظفة بأحد المراكز الطبية، وهتك عرضها بالقوة، داخل محطة مترو المنيب، عام 2013.وقالت المجني عليها في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، إنها كنت متوقفة في طابور لشراء تذكرة لاستقلال مترو الأنفاق من محطة المنيب، ولاحظت وقوف المتهم «م. أ» خلفها، حيث كان يحاول الاقتراب منها، وحاولت الابتعاد عنه، إلا أنه تمكن من ملامسة جسدها بيده، وكرر فعلته واستمر فيها، فقامت بالصياح، وتجمع المواطنون والشرطة وتمكنوا من القبض عليه.وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم هتك عرض المجني عليها، بالقوة، بأن لامس جسدها، مستغلا وقوفه خلفها بمنفذ بيع التذاكر بمحطة المترو، ولامس جسدها كرها عنها.كما استمعت النيابة لأقوال شاهد إثبات يعمل موظفا بإحدى الشركات، وقال إن المتهم تعمد ملامسة جسد المجني عليها بالقوة، مستغلا وقوفه خلفها بنافذة بيع التذاكر بمحطة المترو.كما شهد، في التحقيقات، ضابط بالإدارة العامة للنقل والمواصلات، وقال إنه أثناء مباشرة عمله بالمحطة، سمع صوت ضوضاء، وتوجه لاستبيان الأمر، وتبين أن عددا من المواطنين تجمعوا حول المتهم، لقيامه بفعل خارج عن الآداب العامة ضد المجني عليها، فاصطحبهما لنقطة شرطة المحطة، وأكدت المجني عليها الواقعة، بمواجهة المتهم لم يعلل سبب ذلك.وأكدت التحريات التي باشرها ضابط آخر بشرطة النقل والمواصلات، أن المتهم ارتكب الواقعة وتوافر لديه القصد الجنائي، ظنا منه ألا عقاب على هذا الفعل.وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه حكم أولي، ثم أعيدت محاكمته مجددا، وأصدرت المحكمة الحكم المتقدم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.