رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتحرش بسيدة أمام شباك تذاكر المترو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:26 م
محكمة
محكمة
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاملا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بالتحرش بموظفة بأحد المراكز الطبية، وهتك عرضها بالقوة، داخل محطة مترو المنيب، عام 2013.

وقالت المجني عليها في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، إنها كنت متوقفة في طابور لشراء تذكرة لاستقلال مترو الأنفاق من محطة المنيب، ولاحظت وقوف المتهم «م. أ» خلفها، حيث كان يحاول الاقتراب منها، وحاولت الابتعاد عنه، إلا أنه تمكن من ملامسة جسدها بيده، وكرر فعلته واستمر فيها، فقامت بالصياح، وتجمع المواطنون والشرطة وتمكنوا من القبض عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم هتك عرض المجني عليها، بالقوة، بأن لامس جسدها، مستغلا وقوفه خلفها بمنفذ بيع التذاكر بمحطة المترو، ولامس جسدها كرها عنها.

كما استمعت النيابة لأقوال شاهد إثبات يعمل موظفا بإحدى الشركات، وقال إن المتهم تعمد ملامسة جسد المجني عليها بالقوة، مستغلا وقوفه خلفها بنافذة بيع التذاكر بمحطة المترو.

كما شهد، في التحقيقات، ضابط بالإدارة العامة للنقل والمواصلات، وقال إنه أثناء مباشرة عمله بالمحطة، سمع صوت ضوضاء، وتوجه لاستبيان الأمر، وتبين أن عددا من المواطنين تجمعوا حول المتهم، لقيامه بفعل خارج عن الآداب العامة ضد المجني عليها، فاصطحبهما لنقطة شرطة المحطة، وأكدت المجني عليها الواقعة، بمواجهة المتهم لم يعلل سبب ذلك.

وأكدت التحريات التي باشرها ضابط آخر بشرطة النقل والمواصلات، أن المتهم ارتكب الواقعة وتوافر لديه القصد الجنائي، ظنا منه ألا عقاب على هذا الفعل.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه حكم أولي، ثم أعيدت محاكمته مجددا، وأصدرت المحكمة الحكم المتقدم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

لينك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رسائل واتساب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم

تردد ام بي سي مصر1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

ناشرون: اللجوء للحلول البديلة للمشاركة في معارض الكتاب

مناقشة «الإسلام دين التسامح» لأحمد عمر هاشم بثقافة سوهاج

ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومى للمحافظة