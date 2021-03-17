141 وفاة و5758 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا
الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:25 م
عبير سليمطباعة
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5758 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و141 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى انخفاض مجمل الوفيات في الأيام السبعة الماضية بنسبة 30%، مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين تراجعت الإصابات في سبعة أيام 1.2%، حسبما نقلت "رويترز".
وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بلغ 4 ملايين و274 ألفا و579 حالة، وأكثر من 125 ألف وفاة نتيجة الوباء.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى انخفاض مجمل الوفيات في الأيام السبعة الماضية بنسبة 30%، مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين تراجعت الإصابات في سبعة أيام 1.2%، حسبما نقلت "رويترز".
وسجلت بريطانيا إجمالي إصابات بلغ 4 ملايين و274 ألفا و579 حالة، وأكثر من 125 ألف وفاة نتيجة الوباء.