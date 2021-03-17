الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي ضد الجيش المالي

أعربت الجزائر، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة بمالي بمنقطة تاسيت الواقعة في إقليم غاو بشمال مالي، حسبما افاد به بيان لوزارة الخارجية.وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة المالية في منطقة تاسيت بالقرب من اقليم غاو، وتقدم تعازيها لعائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى".وأضاف البيان أن الجزائر تجدد التأكيد على تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب المالي الشقيق، معربة له عن دعمها التام في مكافحته للإرهاب.يذكر أن ما لا يقل عن 31 جنديا ماليا قد لقوا مصرعهم في الهجوم الارهابي الذي وقع يوم الاثنين بشمال شرقي مالي.