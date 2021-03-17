إحالة العاملين بمركز شباب طوخ للتحقيق

أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين المتغيبين بمركزي شباب بطوخ للتحقيق بسبب التزويغ وغلق المراكز.وأشار الصبروط، فى تصريحات صحفية، إلى أنه كلف هاني حجاج، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والدكتور ناصر السيد، أخصائي بالإدارة، بمتابعة بعض المراكز بدائرة المحافظة.وشملت المتابعة مراكز كفر الجمال، وشبرا هارس، والحسنية، وسنهرة، وخلوة سنهرة العبادة، عزبة نجيب، وتبينت اللجنة من غلق مركزي شباب خلوة سنهرة والحسنية في أوقات العمل الرسمية، وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.كما تابعت اللجنة التزام العاملين بالمراكز التي شملتها المتابعة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام العاملين بالإجراءات الإدارية اللازمة الاتباع.