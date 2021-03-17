شعرت بتأنيب الضمير.. فتاة تعترف بقتل شقيقتها بعد 11 سنة

بعد مرور 11 عاما على وفاة الطفلة أصالة صاحبة الـ8 سنوات داخل مسكنها بالمعصرة، أثناء تواجدها بصحبه شقيقتها الكبرى فريدة 16 سنة، ذهبت منذ قليل، الشقيقة الكبرى فريدة، التي تبلغ الآن 27 عاما إلى قسم شرطة المعصرة، لتعترف بقتل شقيقتها خنقا.وأضافت المتهمة، أنها لا تستطيع تحمل تأنيب الضمير، لذلك قررت الاعتراف حتى تريح ضميرها، منوهة بأنها يوم الواقعة، كانت تجلس هي وشقيقتها بمفردهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية انتهت بخنقها، وسقطت جثة هامدة.وأضافت أنها اتصلت بوالدها الذي استدعى الطبيب، وأخبره بأنها توفيت ولم يشتبه أحدا في الوفاة، وجرى استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة ودفنها، وتم تحرير محضر بأقوالها، وعرضها على النيابة العامة.