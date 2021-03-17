مسؤول أمريكي: لن نتخلص من مخزون لقاح أسترازينكا

أكد رئيس مركز اللقاح في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيتر ماركس، اليوم الأربعاء، أن المخزون الأمريكي من لقاحات "أسترا زينكا" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غير مهدد بانتهاء نتيجة صلاحيته.وأوضح ماركس أمام لجنة برلمانية في الكونجرس حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكي: أنه لا يوجد خطر يجعل الولايات المتحدة تتخلص من مخزونها من لقاح "أسترا زينكا" في المستقبل القريب.وكانت الولايات المتحدة قد أجرت طلبا مسبقا بـ300 مليون جرعة من لقاح "أسترا زينكا" البريطاني خلال حكم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن بعد حدوث مشاكل في تجاربه السريرية تم تعليق التصديق على استخدامه في الولايات المتحدة بينما مازالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في انتظار المزيد من البيانات حول اللقاح.جدير بالذكر أن اللقاح تم التصديق على استخدامه في حالات الطوارئ في دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم، إلا أن الشركة المصنعة للقاح لم تتقدم بعد للحصول على التصديق لاستخدامه في الولايات المتحدة.وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد أقر أمام لجنة بالكونجرس أن نتائج التجارب السريرية الأمريكية للقاح "أسترا زينكا" ستكون متاحة "خلال مدة معقولة من الوقت"، مرجحا أن تظهر في أوائل أبريل المقبل.