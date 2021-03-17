إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بالقناطر الخيرية

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الحادثة القناطر الخيرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية ودفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية يفيد إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق الحادثة القناطر الخيرية، وتم نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارتين إسعاف وتبين إصابتهم جميعا وفقا للكشف الطبي، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.ودفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.