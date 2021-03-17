السودان يتهم إثيوبيا بإرسال قوات لأراضيه ويطالبها بالانسحاب

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأربعاء، أن علاقاتهم مع جيرانهم قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم والثقة والسعى لحل كل مشاكلهم بالطرق السلمية والودية.

جاء ذلك في كلمة له اليوم لدي مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية بحضور قادة الجيش السوداني، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن أن إثيوبيا دفعت بقوات خلال الأسبوعين الماضيين لمنطقة بركة في تصعيد غير مبرر، مطالبا أياها بالانسحاب من أراضي السودان.

وأكد البرهان أن الحدود مع اثيوبيا معروفة ومخططة منذ العام ١٩٠٢، معرباََ عن أسفه لإدعاء إثيوبيا بتبعية الأراضي السودانية لها، وأعلن رفضه لهذا الإدعاء جملةََ وتفصيلاََ.

وأشاد البرهان بمجاهدات منطقة أم درمان العسكرية وقال إنها واحدة من المناطق التي تمثل العمود الفقري للقوات المسلحة، ومنطقة إسنادها الرئيسية، مبيناََ أن القوات المسلحة هي المسؤول الأول عن حماية وتأمين الدولة.