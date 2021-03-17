إنجلترا: نواجه انخفاضا كبيرا في إمدادات لقاح كورونا

رجّحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، أن تواجه المملكة المتحدة انخفاضا كبيرا في إمدادات لقاح فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 29 مارس الجاري فصاعدًا.وأوضحت الهيئة حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، الأربعاء، أن كميات الجرعات الأولى سوف تشهد تقييدا كبيرا خلال الفترة المقبلة.جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة يبلغ حوالي 4.2 مليون حالة.