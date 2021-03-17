«النقل»: تفتيش على ارتداء الكمامات داخل المترو والسكة الحديد

أكدت وزارة النقل، إن هناك حملات تفتيش على ارتداء الكمامة داخل قطارات السكة الحديد والمحطات ويوجد تعاون بين شرطة النقل والمواصلات والعاملين في المحطات لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة.وأوضحت وزارة النقل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هناك تفتيش باستمرار على ارتداء الكمامة داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة ويمنع دخول الركاب للمحطة بدون ارتداء الكمامة ونظار المحطات مسئولين عن التفتيش على ارتداء الكمامة داخل صالات المحطات.