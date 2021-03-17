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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تصدير لقاحات كورونا لبريطانيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:05 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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هدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بحظر تصدير لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إلى بريطانيا للاحتفاظ بالجرعات الشحيحة لمواطنيه في وقت تواجه فيه الدول موجة ثالثة من تفشي الجائحة بما يهدد بدوره خطط استئناف حركة السفر هذا الصيف.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إن الوضع الوبائي يزداد سوءا‭ ‬مع تخطى عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الاتحاد الأوروبي 550 ألفا ولم يتم تحصين سوى عُشر سكانه.

وأضافت للصحفيين: "نحن في أزمة القرن نشهد تكون ذروة الموجة الثالثة في الدول الأعضاء ونعلم أننا نحتاج لتسريع وتيرة معدلات التطعيم".

وأشارت إلى أن تدفق جرعات اللقاح يجري بسلاسة مع الولايات المتحدة لكنها عبرت عن خيبة أملها فيما يتعلق بتأخر وصول الشحنات من أسترا زينيكا في بريطانيا، وقالت إن مصانع دول الاتحاد الأوروبي أرسلت عشرة ملايين جرعة لبريطانيا العضو السابق بالاتحاد.

وتابعت قائلة: "ما زلنا بانتظار وصول جرعات من بريطانيا"، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين بريطانيا والتكتل بعد خروجها منه، وقالت فون دير لين "إذا لم يتغير هذا الوضع، سيكون علينا التفكير في جعل تصدير اللقاح للدول المنتجة له يتوقف على مستوى صدقهم معنا، سنبحث إن كان لا يزال من المناسب التصدير للدول التي تزيد فيها معدلات التحصين عنا".

ورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، واتهم المفوضية بالتهور وطالب بتقديم إيضاحات بعد أن تلقت حكومته تأكيدات أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم وضع قيود على الصادرات التي تم التعاقد عليها.

وقال لرويترز: "نتوقع أن يتم احترام تلك التأكيدات والإمدادات المتعاقد عليها بصفة قانونية".

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