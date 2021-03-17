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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تحصد جائزة أفضل فيلم للسلامة المرورية بمجلس وزراء الداخلية العرب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:05 م
مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب
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منحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، اليوم الأربعاء، جائزة أفضل فيلم في مجال السلامة المرورية إلى وزارة الداخلية في دولة فلسطين.

جاء ذلك وفقا لما أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ختام المؤتمر الـ44 لقادة ومسؤولي الشرطة في وزارات الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بحضور ممثلين عن قادة الشرطة في الدول العربية.

ومثل دولة فلسطين نائب مدير عام جهاز الشرطة العميد جهاد المسيمي، بحضور جامعة الدول العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ومجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للافريبول.

وكانت الأمانة العامة منحت جائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة التطرف والإرهاب إلى وزارة الداخلية في دولة الكويت، وجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، وجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى وزارة الداخلية في سلطنة عمان، وجائزة أفضل فيلم في مجال حقوق الإنسان في العمل الأمني إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وناقش المؤتمر التجارب الأمنية المميزة للدول العربية وتبادل الخبرات بينهم، وتداعيات أزمة كوفيد 19 المستجد على الأمن القومي العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية لمجابهتها.

وناقش المشاركون موضوع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وكذلك مشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وختاما ناقش المؤتمرون التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، وكذلك توجيهات مؤتمرات القطاعات الأمنية المختلفة التي انعقدت عام 2020، والاجتماعات المنعقدة في القطاعات الأمنية العربية للسنة الحالية،وتقرير الاتحاد الرياضي للشرطة العرب.

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