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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا تسجل 1124 إصابة بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:03 م
كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا
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أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، الأربعاء، تسجيل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305 ألفا و270 إصابة.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي حسب ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ومازال عدد الوفيات ثابت عند 2121 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة: أن 1305 شخصا تعافوا من إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 296 ألفا و183 شخصا، لافتة إلى أن تلك الإحصائيات ثبتت بعد إجراء 5 ملايين و139 ألفا و195 اختبارا للكشف عن عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

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