غدًا.. ندى بسيوني تحتفل بالمرأة المصرية في «حاجة حلوة»

تحتفل الفنانة ندى بسيونى في حلقة غد الخميس من برنامج "حاجة حلوة"، المذاع على قناة النهار في الخامسة مساء، بالمرأة المصرية، من خلال عرض نماذج حقيقية لسيدات ناجحات استطاعن التغلب على صعوبات الحياة.يذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وأفكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية.