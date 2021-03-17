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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

6 إنجازات للمجمع المقدس خلال الأسبوعين الماضيين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:02 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عما تم إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية من قبل المجمع المقدس للكنيسة، لافتًا إلى 6 أحداث تم الانتهاء منها على صعيد العمل الرعوي.

جاء ذلك في بداية كلمته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي التي ألقاها من المقر البابوي بالقاهرة، وتم بثها عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

الأسبوعين الماضيين أعطانا الله نعم كثيرة مثل:
• انعقاد المجمع المقدس وكانت الجلسة الرسمية يوم ٤ مارس.
• تجليس اثنين من الأحبار الأجلاء، وسيامة ٧ من الأساقفة يوم ٦، ٧ مارس.
• تذكار السنة الأولى للمتنيح مثلث الرحمات الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.
• احتفالنا يوم الثلاثاء ٩ مارس باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عامًا على نياحة القديس البابا كيرلس السادس، واحتفل معظم آباء المجمع المقدس في دير الشهيد العظيم مارمينا بمريوط وهو الدير الذي أنشأه البابا كيرلس منذ عام 1959 م.
• احتفلنا بإعداد وتقديس الميرون المقدس يوم ١٠، ١١ مارس وهى المرة رقم ٤٠ في تاريخ كنيستنا القبطية وكان إعداد وتقديس الميرون في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بحضور آباء المجمع المقدس وكانوا يومين مملوئين بالفرح.
• احتفالنا بإطلاق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت والموقع في بدايته ولكن سوف يضاف إليه الكثير عبر الأيام.

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