البابا يربط بين أسفار العهد القديم وآحاد الصوم في عظات الأربعاء

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية إنه سيربط من خلال عظات اجتماع الأربعاء في فترة الصوم بين أسفار العهد القديم (خاصة أسفار الأنبياء) وآحاد الصوم المقدس.أضاف البابا، في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عاد لانعقاده بداية من اليوم وحتى نهاية الصوم المقدس بدون حضور شعبي: "في هذا الصوم المقدس أريد أن أربط بين قراءات في العهد القديم - خاصة أسفار الأنبياء وآحاد الصوم المقدس سأقوم كل أسبوع باختيار سفر من الأنبياء الصغار، ونحاول أن نربطه بأحداث الأسبوع من الصوم الكبير.وتابع "اليوم سنقوم بعمل دراسة مبسطة في سفر حبقوق (وهو أحد الأنبياء الصغار، وهو سفر قصير)، وهى فرصة أن نقرأ هذا السفر خلال الأسبوع ونربطه ببعض أحداث التجربة على الجبل التي سنحتفل بها الأحد المقبل.