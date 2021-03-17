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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة العدل بحكومة الوحدة الليبية تشكل لجنة لبحث ملف المعتقلين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:58 م
حليمة إبراهيم عبد
حليمة إبراهيم عبد الرحمان
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أعلنت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمان، أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية في غضون 15 يومًا لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجونها.
وحثت عبد الرحمان في تصريح، أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية كل الجهات غير المعترف بها من الدولة الليبية بالإفراج السريع، وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير، وجه حق ودون وجود أي تهم أو أوامر قبض في حقهم.
وأكدت الوزيرة، أنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد، وأنه سيتم وضع عقوبات ومحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن، من قبل هؤلاء الأشخاص، وهي بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل، والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا وخارجها".

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