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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:56 م
كورونا
كورونا
كتب صلاح حسنى
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيانات سجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة، بعد أن سجلت اليوم 24 حالة إصابة جاء بعدها في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 9 حالات إصابة، فيما سجلت مدن غرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13741 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1073 حالة إصابة، والعبور 196 حالة، والقناطر الخيرية 867 حالة، وبنها 4237 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1368 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1405 حالة، وشبين القناطر 943 حالة، وطوخ 1792 حالة، قليوب 972 ومدينة قها 84 وكفر شكر 786 حالات إصابة".

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية إن المستشفى استقبل اليوم الأربعاء، 27 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 6 حالات منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت خليفة أن المستشفى محجوز به حاليا 31 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و15 آخرين بالقسم الداخلي.

وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا تعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

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