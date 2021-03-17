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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:00 م
حريق
حريق
كتب صلاح حسنى
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أصيب 18 شخصًا فى حريق إثر انفجار أنبوبة بوتوجاز فى مصنع حلويات بالقناطر الخيرية، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمصنع للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية إثر انفجار أنبوبة وانتقلت 5 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.
وأسفر الحريق عن إصابة 18 شخصًا من عمال المصنع وهم: شعبان جمال ومحمد فؤاد وأحمد تيفون وأروى ياسر ويجى فاضل ووائل فهمى ومحمد مصطفى وبطة صلاح وعلاء محمد وأحمد إبراهيم وكريم بصير وإيهاب إبراهيم وسعيد السيد وأحمد ابراهيم وحسين عبدالباسط وصلاح حسين وجيهان السيد وعمرو السيد.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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