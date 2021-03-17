رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:52 م
حريق محور ديروط بأسيوط
حريق محور ديروط بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع حريق محدود بالشدات الخشبية بأحد الكبارى العلوية بمشروع محور ديروط العلوى على النيل والذى يجرى تنفيذه لربط الطرق شرق وغرب النيل، معلنا تمكن قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بورود بلاغ من محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، يفيد حدوث حريق بالشدة الخشبية لسطح كوبري محور ديروط الجاري إنشائه لربط شرق وغرب النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق للتعامل مع النيران والسيطرة عليها، كما جرى إخلاء الموقع من العمال وفرض كردون أمني حول منطقة الحريق حتى يجري السيطرة على الحريق.

وأشار محافظ أسيوط إلى الاستعانة بـ4 سيارات إطفاء و2 ماكينة شفط وضخ مياه حديثة و2 عبارة نيلية لنقل المعدات وماكينات شفط المياه، كما جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف من الجانبين الشرقي والغربي تحسبًا لوجود أي إصابات أثناء عمليات الإطفاء.

موضوعات متعلقة

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رسائل واتساب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم

تردد ام بي سي مصر1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

ناشرون: اللجوء للحلول البديلة للمشاركة في معارض الكتاب

مناقشة «الإسلام دين التسامح» لأحمد عمر هاشم بثقافة سوهاج

ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومى للمحافظة