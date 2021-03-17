السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع حريق محدود بالشدات الخشبية بأحد الكبارى العلوية بمشروع محور ديروط العلوى على النيل والذى يجرى تنفيذه لربط الطرق شرق وغرب النيل، معلنا تمكن قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية.كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بورود بلاغ من محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، يفيد حدوث حريق بالشدة الخشبية لسطح كوبري محور ديروط الجاري إنشائه لربط شرق وغرب النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق للتعامل مع النيران والسيطرة عليها، كما جرى إخلاء الموقع من العمال وفرض كردون أمني حول منطقة الحريق حتى يجري السيطرة على الحريق.وأشار محافظ أسيوط إلى الاستعانة بـ4 سيارات إطفاء و2 ماكينة شفط وضخ مياه حديثة و2 عبارة نيلية لنقل المعدات وماكينات شفط المياه، كما جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف من الجانبين الشرقي والغربي تحسبًا لوجود أي إصابات أثناء عمليات الإطفاء.