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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: حل مشكلة رواتب أطباء الامتياز بـ«طب الأسنان»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:44 م
الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أنهى الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، في استجابة سريعة مشكلة الرواتب المستحقة عن شهري يناير وفبراير 2021 لأطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بالجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة طنطا بالدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، للوقوف على كافة جوانب الموضوع بهدف العمل على حلها، مؤكدا أنهم أبنائه ولا مساس بحقوقهم.

وأفاد الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، أنه تم التواصل الفورى مع مسؤولي وزارة المالية بالجامعة، وتمت الموافقة على تعزيز بند مكافأة أطباء الامتياز بقيمة 500 ألف جنيه لراتب شهر يناير والذي سيتم صرفه مع راتب شهر مارس الحالي، كما وجه بسرعة استعجال بند التعزيز لراتب شهر فبراير وصرفه عقب وصوله وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة.

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