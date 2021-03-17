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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. سهرة خاصة على «الحياة» بمناسبة ذكرى ميلاد عبدالوهاب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:50 م
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
أمير محمد خالد
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تحتفل قناة "الحياة"، غدًا الخميس بالذكرى الـ120 لميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في سهرة خاصة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في الحادية عشر مساءً.

تستضيف الحلقة كل من عفت عبدالوهاب ابنة محمد عبدالوهاب وعمر خليل حفيد موسيقار الأجيال، ليكشفا عن كواليس وحكايات تعرض لأول مرة، وأبرز حكايات الفنان الراحل خلال رحلته الطويلة.

يحيي السهرة الغنائية النجم الكبير محمد الحلو، حيث يقدم عددًا من أبرز الأغاني التي لحنها موسيقار الأجيال.

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