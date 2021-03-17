محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعداد خطة عمل شهرية لسير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن والذي يتم تنفيذه شمال مدينة الخارجة لمتابعة الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.جاء ذلك خلال تفقده للعمل ومتابعة معدلات التنفيذ، اليوم، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.ويقام المشروع على مساحة ١٠١ فدان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.