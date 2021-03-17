«مستثمري بلبيس»: زيادة حجم استثمارات المنطقة خلال العامين القادمين

أكد المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن الجمعية لديها خطة عمل لزيادة الاستثمارات بالمنطقة خلال العامين القادمين تماشيًا مع خطة الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات في جميع محافظات مصر.وأضاف الغزالي لـ"الدستور" ان استثمارات المنطقة تبلغ حتى الآن ما يقرب من 700 مليون جنيه ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات بالمنطقة لـ2 مليار جنيه خلال عامين أو أكثر، مؤكدًا أن محافظة الشرقية لديها جميع المقومات التي تؤهلها لكي تصبح من كبرى المدن الصناعية في مصر، لافتًا إلى أن مدينة بلبيس فقط تحتوى على 400 مصنع.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية تمتلك أكبر 4 مناطق صناعية في مصر وهم العاشر من رمضان، منطقة بلبيس الصناعية، منطقة بساتين الإسماعيلية، ومدينة الصالحية، والتي تؤهلها إلى أن تكون من كبري المدن الصناعية في مصر.