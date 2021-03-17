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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2200 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج بإحدى شركات العاشر من رمضان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:32 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد شركات الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان، براتب 2200 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير مواصلات العاشر، الشرقية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان.

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