براتب 2200 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج بإحدى شركات العاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد شركات الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان، براتب 2200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير مواصلات العاشر، الشرقية.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان.