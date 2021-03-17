محافظ المنيا: تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير 41 قرية بمركز مغاغة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى، تستهدف 192 قرية، بـ 757 تابع، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبًا إلى 22 مليار جنيه، مخصص منها ما يقارب 4 مليارات جنيه، لتطوير 41 قرية بمركز مغاغة، بإجمالي 491 ألف و503 مواطن، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المحافظ مع أهالي مركز مغاغة، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القرى والمراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على إشراك المواطنين في تحديد الأولويات والاحتياجات للقرى والمراكز المدرجة في التطوير، وأرسل الحضور خلال الجلسة برقية شكر وتقدير للسيد رئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي ستغير وجه الحياة في 51 مركز على مستوى الجمهورية.جاء ذلك بحضور محمد السيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، ولفيف من نواب البرلمان، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وممثلي جهاز المشروعات الصغيرة والمجلس القومي للمرأة وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والجهات المعنية، وبالتعاون مع مركز اعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حيث أدار الجلسة وليد الحيني مدير المركز.هنأ المحافظ الحضور، في بداية اللقاء، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، رقم 102، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، والازدهار، وموجهًا الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاقه المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وانه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.وحرص المحافظ، خلال اللقاء على الاستماع لنواب البرلمان، حيث يمثلون كافة فئات الشعب، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.كما استمع المحافظ الي ممثلي الوحدات القروية وعددها 8 وحدات قروية، حيث أشار المحافظ إلى أنه منذ 2014 وحتى الآن، تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبري بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 41 مليار جنيه وذلك بخلاف المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.وأكد المحافظ أنه تم دراسة، ورصد كافة احتياجات ومتطلبات القري الفعلية، ودراسة كافة الأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية، بالإضافة الى إقامة مجمعات صناعية في القري، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدا أن المقاولين والعمال من الأهالي المحليين بالمركز، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء تلك القري، حيث ستشمل اعمال التطوير بمركز مغاغة، تطوير مستشفى مغاغة المركزي، ومستشفى الرمد، و15 وحدة صحية أخرى، و30 مدرسة، حيث تم البدء في تنفيذ 11 مشروع والانتهاء من 14 مشروع، في قطاعات، (الصرف الصحي ومياه الشرب، الصحة والتعليم والطب البيطري وتبطين الترع).