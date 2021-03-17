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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شلبي تناقش مع وفد بيلاروسي التعاون السياحي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:30 م
غادة شلبي
غادة شلبي
رامى حسين
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استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كلا من سفير وقنصل بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما والذي يضم عددا من ممثلي وزارات السياحة والرياضة والنقل والطيران البيلاروسي، في إطار الزيارة التي قامت بتنظيمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للوفد، للعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية من بيلاروسيا.

وحضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، وممثلين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستهلت نائبة الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد والتأكيد على أن السوق البيلاروسي يعد من الأسواق السياحية الواعدة التي تحرص الوزارة على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها ودعم العلاقات المستمرة معها، مشيرة إلى جهود الوزارة في الترويج للمقصد المصري في بيلاروسيا بهدف تعريف السائح البيلاروسي على التنوع الغنى والفريد الذى يتمتع به المقصد المصري.

وأوضحت أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة لتحقيق معدلات أعلى كما أنها تحقق نجاحا ملحوظا في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تحدثت عن التيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي لمواجهة التحديات الحالية. كما استعرضت الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية. وأضافت أن الوزارة قامت بتخصيص خط ساخن 19654 لتلقى كافة مقترحات السائحين.

وأيدت نائبة الوزير إضافة أنماط أخرى للترويج للمقصد المصري إلى جانب السياحة الشاطئية عند الترويج لمصر في بيلاروسيا، كما طلبت من أعضاء الوفد ترشيح أهم المدونين والمؤثرين ليتم دعوتهم لزيارة مصر والتعرف على الأماكن السياحية والأثرية بها ونقل هذه التجربة لمتابعيهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة وإعجابهم بالأماكن السياحية والأثرية التي قاموا بزيارتها والتي شملت أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وخان الخليلي، مؤكدين أن مصر بها العديد من المقومات السياحية المتنوعة التي يمكن إلقاء الضوء عليها لدى السائح البيلاروسي والتي من أهمها السياحة الثقافية والسياحة البيئية.

كما تم خلال اللقاء اقتراح تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال السياحة البيئية.

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