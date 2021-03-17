تفاصيل العرض «أما بعد» على مسرح السويس (صور)

امتلأت قاعة المسرح الكبير بقصر ثقافة السويس بأطفال وذويهم لمتابعة العرض المسرحي "أما بعد" بإجراءات احترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث أوبريت فني لفرقة مسرح الطفل بعنوان "أما بعد"، بمعالجة مبسطة مناسبة للأطفال والكبار.تناول الأوبريت تاريخ قناة السويس القديمة والجديدة وحفرها وأهميتها، كما تناول بعض الشخصيات التاريخية المرتبطة بالقناة وذلك بشكل استعراضي مبسط محبب للأطفال.العرض تأليف وأشعار أيمن حافظ، إخراج منصور غريب، تصميم استعراضات خالد كمال، تدريبات إبراهيم أحمد، مهندس ديكور سامح حسن، ألحان عبد لله رجال، مخرج منفذ حمادة التنجيري.ومن المقرر أن يستمر العرض على مسرح قصر ثقافة السويس حتى 25 مارس الجارى، مع مراعات الاجراءات الاحترازية.