«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس باتريك الأسقف

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس باتريك الأسقف.قال الأب وليم عبدالمسيح الفرنسيسكاني في بيان الأربعاء، إنه ولد في الجزء البريطاني من الإمبراطورية الرومانية القديمة في عام 385.أضاف: "اعتقد باتريك أن الله قد دعاه للعودة إلى أيرلندا لمساعدة الناس الوثنيين هناك من خلال إخبارهم رسالة الإنجيل ومساعدتهم على التواصل مع الله من خلال العلاقات مع يسوع المسيح. لذا فقد ترك حياته المريحة مع عائلته وراءه وأبحر إلى فرنسا للدراسة ليصبح كاهنًا في الكنيسة بعد تعيينه أسقفًا، توجه إلى أيرلندا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الدولة الجزيرة حيث كان مستعبدًا قبل سنوات".وتابع "لم يكن من السهل على باتريك إنجاز مهمته. قام بعض الأشخاص الوثنيين باضطهاده وسجنوه مؤقتًا، وحاولوا قتله عدة مرات. لكن باتريك سافر في جميع أنحاء أيرلندا لمشاركة رسالة الإنجيل مع الناس، وجاء كثير من الناس إلى الإيمان بالمسيح بعد سماع ما قاله باتريك".