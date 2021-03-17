«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس باتريك الأسقف

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس باتريك الأسقف
الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:28 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس باتريك الأسقف.
قال الأب وليم عبدالمسيح الفرنسيسكاني في بيان الأربعاء، إنه ولد في الجزء البريطاني من الإمبراطورية الرومانية القديمة في عام 385.
أضاف: "اعتقد باتريك أن الله قد دعاه للعودة إلى أيرلندا لمساعدة الناس الوثنيين هناك من خلال إخبارهم رسالة الإنجيل ومساعدتهم على التواصل مع الله من خلال العلاقات مع يسوع المسيح. لذا فقد ترك حياته المريحة مع عائلته وراءه وأبحر إلى فرنسا للدراسة ليصبح كاهنًا في الكنيسة بعد تعيينه أسقفًا، توجه إلى أيرلندا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الدولة الجزيرة حيث كان مستعبدًا قبل سنوات".
وتابع "لم يكن من السهل على باتريك إنجاز مهمته. قام بعض الأشخاص الوثنيين باضطهاده وسجنوه مؤقتًا، وحاولوا قتله عدة مرات. لكن باتريك سافر في جميع أنحاء أيرلندا لمشاركة رسالة الإنجيل مع الناس، وجاء كثير من الناس إلى الإيمان بالمسيح بعد سماع ما قاله باتريك".
قال الأب وليم عبدالمسيح الفرنسيسكاني في بيان الأربعاء، إنه ولد في الجزء البريطاني من الإمبراطورية الرومانية القديمة في عام 385.
أضاف: "اعتقد باتريك أن الله قد دعاه للعودة إلى أيرلندا لمساعدة الناس الوثنيين هناك من خلال إخبارهم رسالة الإنجيل ومساعدتهم على التواصل مع الله من خلال العلاقات مع يسوع المسيح. لذا فقد ترك حياته المريحة مع عائلته وراءه وأبحر إلى فرنسا للدراسة ليصبح كاهنًا في الكنيسة بعد تعيينه أسقفًا، توجه إلى أيرلندا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الدولة الجزيرة حيث كان مستعبدًا قبل سنوات".
وتابع "لم يكن من السهل على باتريك إنجاز مهمته. قام بعض الأشخاص الوثنيين باضطهاده وسجنوه مؤقتًا، وحاولوا قتله عدة مرات. لكن باتريك سافر في جميع أنحاء أيرلندا لمشاركة رسالة الإنجيل مع الناس، وجاء كثير من الناس إلى الإيمان بالمسيح بعد سماع ما قاله باتريك".