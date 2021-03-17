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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا كريكور يصلي لرفع فيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:24 م
الأنبا كريكور
الأنبا كريكور
جرجس صفوت
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بمناسبة سنة القديس يوسف والعائلة التي أعلنها البابا فرنسيس، افتتح راعي الأبرشية نيافة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، اسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك هذه السنة المكرسة للقديس يوسف شفيع العائلة، في كاتدرائية سيدة البشارة في القاهرة، ومساءً في كنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع في مصر الجديدة.

اشترك في القداس الإلهيّ جانبًا إلى أبناء الكنيسة من سائر الكنائس والأنشطة الرسوليّة التابعة للأبرشية، وبعد قراءة الإنجيل المُقدّس، القى المطران كريكور اوغسطينوس عظةً باللغتين الأرمنية والعربية عن القديس يوسف حارس العائلة ومربي يسوع وشفيع الكنيسة الجامعة.

بيّن المطران شارحًا الفضائل التي تزين بها هذا القديس العظيم، وطلب منه أن يحفظ العائلات بالقداسةِ والإيمان والمحبّة والأمانة والإخلاص، وأن يرفع الله مرض كورونا من العالم ويضع السلام بين الشعوب وخاصةً في الشرق الأوسط.

وبعد الكلام الجوهري، رُفعت الطلبات من قِبل راهبات الحبل بلا دنس وممثلو العائلات والشمامسة والأنشطة الرسوليّة: كورال الكلمة والجمعية الخيرية والليجيو ماريه والكشافة والفوكولاري والأطفال الصلوات باللغات الارمنية والفرنسية والعربية.

في نهاية القداس، تلى الجميع الصلاة الخاصة بالقديس يوسف البتول، ثم منح راعي الأبرشية البركة الأخيرة لجميع المؤمنين وبعد القداس تبادل الجميع التهاني مع سيادة المطران كريكور اوغسطينوس في باحة الكنيسة.

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