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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد قرى مبادرة «حياة كريمة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:20 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدد من المواقع التي ستشهد إقامة مشروعات خدمية عليها ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستمع لأهالي القرى، ووضح لهم المشروعات التي ستقام بها التي ستنقل حياة المواطنين لحياة أفضل.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ووفد من رئاسة مجلس الوزراء، وممثل حياة كريمة، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، قرية الخضرة التابعة لخليج بحري، عدد من المواقع التي سيقام عليها عدد من المشروعات منها إنشاء مشروع تشغيل الشباب" مركز تجميع وتصنيع الألبان"، واستكمال الصرف الصحي، وأعمال الرصف والإنترلوك، وتكاسي وتبطين ترعة الخليج برمبال، وتطوير الجمعية الزراعية، ومحطة رافع صرف صحي، ومد خطوط المياه، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الإتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمى، ومد خدمة الغاز الطبيعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تفقد قرية السخاينة التابعة لخليج قبلي، لمتابعة الأعمال الجارية لأعمال الصرف الصحي، بالإضافة إلي إقامة المنشآت الخدمية ومنها إنشاء مدرسة إعدادي، واستكمال الصرف الصحي، وأعمال الرصف، وصيانة ورفع كفاءة شبكة المياه، والكهرباء، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الإتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمى، ومد خدمة الغاز الطبيعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، الأعمال الإنشائية الجارية بقرية الهكس، وتابع أعمال تدبيش الرافد الدولى الرياضمطوبس، وإنشاء رافد أبو الروس فوه، وكوبري الهكس 2، وإقامة عدد من المشروعات الخدمية ومنها" إنشاء مدارس تعليم أساسي" البرانسة"، ومدرسة صناعية بنات، ومحطة معالج صرف صحي بعزبة الفأر، ومركزي شباب وملعب خماسي بالفتح، ومكتب بريد، ووحدة بيطرية بالعظمة، ومجمع خدمي، بالإضافة إلي تطوير مشروعات الصرف الصحي بالقرية.

وتفقد أيضا الأعمال الإنشائية الجارية بمحطة المعالجة زغلول بالجزيرة الخضراء،فتم تسليم محطة خان الجني للشركة المنفذة، بالإضافة إلي مناقشة إقامة عدد من المشروعات ومنها" إنشاء مجمع خدمي ليضم"وحدة تضامن إجتماعي، ومكتبي بريد وتأمينات، وشهر عقاري، وماكينات صرف ATM، فضلًا عن إنشاء مجزر آلي، ومركز شباب، وكذا توسعة وتطوير مدرسة التعلية الأساسي، والوحدة البيطرية، تحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، وشبكة المياه، ورفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، ومد خطوط الغاز الطبيعي، وخطوط الاتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمى.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأعمال الإنشائية الجارية بقرية الهكس، وتابع أعمال تدبيش الرافد الدولى الرياضمطوبس، وإنشاء رافد أبو الروس فوه، وكوبري الهكس 2، بالإضافة إلي مناقشة إقامة عدد من المشروعات الخدمية ومنها" إنشاء مدارس تعليم أساسي" البرانسة"، ومدرسة صناعية بنات، ومحطة معالج صرف صحي بعزبة الفأر، ومركزي شباب وملعب خماسي بالفتح، ومكتب بريد، ووحدة بيطرية بالعظمة، ومجمع خدمي، بالإضافة إلى تطوير مشروعات الصرف الصحي بالقرية.

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