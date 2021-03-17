الأنبا نيقولا يشرح تفاصيل رسامته مطرانًا منذ 20 عامًا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن: "غدًا 18 مارس 2021 تمر عشرون عامًا على رسامتي متروبوليتًا على مطرانية إرموبوليس (طنطا) وتوابعها بيد مثلث الرحمات صاحب الغبطة البابا بتروس السابع، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا".أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "رسمت عام 2001 في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة. وكذلك تم تعييني وكيل بطريركي لشؤون الطائفة العربية بمصر".وتابع "آملا أن تكون خدمتي للكنيسة وشعبها في هذه السنين مرضية للمسيح".وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.