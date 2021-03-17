ضبط كمية من مستحضرات التجميل بمطار برج العرب

تمكن رجال مطار برج العرب الدولي، من ضبط كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، بناءا على مذكرة باعتزام الراكبين ا٠م٠م، وا٠ه٠ي، مصريان الجنسية، القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، تهريب كمية من مستحضرات التجميل.وكشفت التحقيقات عند وصول الراكبين تم سؤالهم عما إذا كان يحمل اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق عنها سداد رسوم جمركية اجابا بالنفي، وبتمرير الحقائب على جهاز x ray بالأشعة تم تأكيد الاشتباه وتشكيل لجنة للتفتيش تبين وجود مستحضرات تجميل داخل الحقائب لم يقرأ عنها الراكبين وبلغت القيمة للأغراض الجمركية مبلغ ٩٠٣١٠ جنيه وبلغت الرسوم المعرضة للضياع ١٨٠٦٢٠ جنيه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تحرير محضر رقم ٣ لسنة ٢٠٢١.