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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:49 م
ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث احتفل الفرع بليلة الإسراء والمعراج، بدأ الحفل بافتتاح معرض للفنون التشكيلية بعنوان "حلم" للفنانة آية سعد.

أعقبه كلمة الشيخ مصطفى راشد الذي تحدت عن رحلة الرسول (ص) في الإسراء والمعراج، تلى ذلك عرض فنى لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علي زكي، بحضور مديرة عام الفرع، وفضيلة الشيخ مصطفى راشد ممثل الأزهر الشريف والنائب أيمن شكري المهندس هشام والي مؤمن، د. اسامة مخلوف والشيخ أحمد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور طارق السواح مدير الفندق التعليمي بجامعة الفيوم ومجموعة من القيادة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

تستمر الورش الفنية المتنوعة بمناسبة الاحتفال بعيد الفيوم القومي بقصر ثقافة الفيوم، بينما نظم نادي أدب القصر بالتعاون مع قسم الثقافة العامة أمسية شعرية للشعراء علاء الرمحى، محمد حسنى والفنان عهدى شاكر وأداره محمود المنشاوى.

كما عقد نادي أدب البادية ببيت ثقافة اطسا أمسية شعرية بعنوان "البادية في عيون الشعراء" بمركز شباب سويكر بحضور مجموعة من الشعراء.

وعقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان "أشكال العنف ضد المرأة" تحدثت مسئولة النشاط عن الإساءة في معاملة المرأة خاصة المسنات تحدث غالبًا عندما تكون المرأة غير قادره على القيام بأنشطة الحياه اليومية بمفردهن ويعتمدن على غيرهن.

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