«صحة أسوان» تستكمل فحص المواطنين بالقرى الأعلى إصابة بكورونا

استكملت العيادة الطبية المتنقلة تمركزها بمنطقة البصيلية بالشماخية بمركز إدفو، حيث أجرى فرق الطب الوقائي التابعة للإدارة الصحية بإدفو غرب، فحص المواطنين لحصر الحالات المصابة، والحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الإدارة الصحية بإدفو غرب، أن الفرق الطبية بالعيادة المتنقلة، قامت اليوم، بعمل حصر لأهالي البصيلية بالشماخية، ومربع آخر بمربعها السكانى، وجرى قياس درجة الحرارة ونسبة الأوكسجين في الدم لجميع المواطنين، وفى حالة اكتشاف أن النسبة قليلة يجرى متابعة الإجراءات، وعمل مسحة للمريض ومن تتأكد إيجابية تحاليله يجرى تحويله إلى أقرب مستشفى للعزل.وتابعت الإدارة أن الفرق الطبية قامت بمتابعة حالات العزل المنزلي، للحالات التي تأكدت إصابتها بكورونا بهذه القرى، ومن وجدوا حالته تستدعي التحويل جرى تحويله لأقرب مستشفى عزل.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل القرى الأكثر انتشارا، وبتعليمات من الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة، وإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.