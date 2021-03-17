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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:15 م
ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم حيث أقامت مكتبة الفيوم العامة عدة أنشطة احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة تضمنت محاضرة بعنوان عيد الفيوم القومي.

المحاضرة ألقاها عبد الجواد طه الذي أوضح أن سبب احتفال المحافظة بعيدها القومي في هذا اليوم تخليدا لذكرى وقفه شعب الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي فى ثوره ١٩١٩ بجانب معرض للفنون التشكيلية للأطفال عن عيد الفيوم القومى، بينما ناقشت الطفلة كما أحمد بالمكتبة قصة " الكتكوت الصغير".

نفذ بيت ثقافة ابشواى ورشة فنون تشكيلية بمناسبة الاحتفال بعيد الفيوم القومى للفنان أحمد فهمى، كما قدم بيت ثقافة طامية ورشة فنون تشكيلية للفنان التشكيلى كارم ماهر بمناسبة عيد الفيوم القومى، وناقشت مكتبة الطفل والشباب بطامية كتاب "حكمة الصيام وأحكامه" ناقشته هالة فخري.

كذلك ناقشت مكتبة حي جنوب الفرعية كتاب بعنوان "نصيحة بطة عجوزة" ناقشته كريمة سعد تحدثت عن الكلام وعدم الاستماع لنصائح الكبير أو الأب والأم قد يؤدى إلى التهلكه، بينما ناقشت مكتبة جرفس الفرعية كتاب "الغذاء داء ودواء" تأليف هاني حجازى.

وعقدت مكتبة "قلمشاه" محاضرة بعنوان بر الوالدين لفضيلة الشيخ محمود عبدالله من الأزهر الشريف تحدث فيها عن بر الوالدين وكيفية معاملتهم بالحسنى.

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