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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:14 م
اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
هبه عويضه
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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بعض النواب وتتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها رصف وتأهيل الطرق، والأسواق والمواقف العشوائية، وملفات العقارات الآيلة للسقوط، والتصالح، والإنارة العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب وجميع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع؛ أكد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت العديد من أعمال التطوير والمشروعات القومية الكبرى التي جاءت في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الشريف أن المحافظة تحتاج إلى زيادة الاعتمادات المالية الخاصة بملف الرصف، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة تلك الاعتمادات والتي بها نستطيع التغلب علي جميع التحديات التي تواجههنا كمحافظة في قطاع رصف الطرق ورفع كفاءتها.

واستعرض المحافظ أهم المشروعات التي تتم بالإسكندرية؛ وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أنه طالب وزارة التنمية المحلية، بإضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية فى الريف المصرى.

وتطرق المحافظ إلي المشروعات القومية المنفذة ومنها؛ مشروع "تطوير محور المحمودية" والذي ساهم بشكل كبير في سيولة الحركة المرورية، ومشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وإطلاق مشروع الهوية البصرية، والعمل على تطوير حلقة السمك علي أعلي مستوي تليق بالمحافظة.

كما استعرض أهم التحديات التي تواجه المحافظة، والمتمثلة أزمة توك توك، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

وأوضح أنه يتم الدراسة مع المرور لتحديد الشوارع المسموح للتوك توك السير فيها والشوارع الغير مسموح واستمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات الرادعة فى حالة مخالفة خطوط السير المسموح بها.

كما أشار إلى رؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقًا للدراسات الأمنية.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أهمية مثل هذه الجلسات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش على جدول أعمالها، وتحقيق نتائج إيجابية، كما أنها تهدف إلى الوصول لتطوير مؤسسي متكامل.

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