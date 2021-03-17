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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدا.. تطبيق منع دخول الشاحنات المخالفة للأوزان إلى السودان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:13 م
الشاحنات المخالفة
الشاحنات المخالفة
دعاء أبو العزم
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قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه ورد للشعبة إخطار من المهندس السيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتطبيق الجهات السودانية لعدم السماح بدخول الشاحنات المخالفة إلى الأراضي السودانية اعتبارا من غد الخميس ١٨ مارس الجاري تطبيقا لقرار وزارة البنية التحتية والنقل السودانية رقم ٩ لسنة ٢٠٢١.

وأشار القاضي، إلى أن مهلة دخول الشاحنات المخالفة الأوزان تنتهي الخميس ١٨ مارس الجاري، حيث تشترط أن تكون حمولة المحور المفرد مزدوج الإطارات ٨ أطنان للمحور، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون حمولة المحور الثلاثي مزدوج الإطارات ٢٤ طن للمحور، إضافة إلى ضرورة أن تكون حمولة المحور الثنائي مزدوج الإطارات ١٨ طنا للمحور.

وكشف القاضي، أن القرار يلزم بأن تكون الحمولة القصوى الشاحن و٥٦ طنا شامل وزن الشاحنة فارغة مضافا إليها حمولة البضائع، على أن يكون اقصي طول ٢٢ متر، وأن يكون اقصي عرض ٢٦٠ سم، مع ضرورة أن يكون أقصى ارتفاع ٤٦٥ سم، مطالبا كافة الشركات القائمة بنشاط النقل البري الدولي إلى السودان بمراعاة تطبيق القرار دون أي استثناءات منعا لتكدس الشاحنات بمعبر قسطل، حيث أوردت بعض المصادر إلى أن القائمين لمعبر أشكين السوداني قد أفادوا يعدم السماح بالدخول للشاحنات المخالفة.

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