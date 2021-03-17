جامع: جهاز المشروعات يمول الأعمال ما دامت تخضع لقوانين الدولة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن تعريف المشروع المتوسط هو الذي يصل حجم أعماله إلى ٢٠٠ مليون، وأن المشروعات الصغيرة هى التي يكون حجم أعمالها ٥٠ مليون جنيه.أضافت جامع، في تصريحات على هامش ورش عمل كان قد نظمها حزب مستقبل وطن، أن قيمة القرض الذي يتم الحصول عليه يتم إجازته للمنشأة طبقا لما يتم استيفاء طلباته، لافتة إلى أن جهاز تمويل المشروعات يمول الأعمال مادامت تخضع لقوانين الدولة.وفيما يخص تعديل السياسة الائتمانية أكدت وزيرة الصناعة أن ذلك يتطلب تعديل القانون، لافتة إلى أن تعديل السياسة الائتمانية سيتبعه تسهيل في الإجراءات، مؤكدة أن الجهاز لا يمكن أن يكون رقيب على أحد، لكنه يقوم بعملية التنظيم.