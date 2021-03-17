تواضروس: خدمة البابا شنودة مشهود لها في الشرق الأوسط

أشار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عاد لانعقاده بداية من اليوم وحتى نهاية الصوم المقدس، إلى عدد من مميزات مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لنياحته اليوم.وقال البابا:"أحب أن نتذكر انتقال مثلث الرحمات المتنيح البابا شنوده الثالث في تذكاره التاسع في هذا اليوم ١٧ مارس، نتذكره معلمًا لأجيال كثيرة على مدى نصف قرن عمل فيها وخدم وتتلمذنا على يديه وتتلمذت أجيال كثيرة، وخدمته مشهود لها في كل مكان على مستوى الكنيسة وعلى مستوى مصر وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط كلها والبلاد العربية والخارج".أضاف:"نتذكره خادمًا وراعيًا ومعلمًا وقائدًا لهذه الكنيسة الوطنية العريقة التي يمتد عمرها إلى ٢٠ قرنًا من الزمان، نتذكره بعد أن أدى الأمانة وانتقل إلى السماء، ونحن في هذه الذكرى نطلب صلواته وشفاعاته، وأن يرفع صلوات عن الكنيسة وعن كل شعبها وعن بلادنا المحبوبة مصر".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأربعاء، بذكرى رحيل كل من البابا السابق شنودة الثالث، والقمص فلتاؤوس أحد رُهبان دير السيدة العذراء مريم، للرهبان الاقباط الارثوذكس، الشهير بدير السريان.