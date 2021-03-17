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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي إضافتان جديدتان للأمن القومي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:11 م
عمران خان
عمران خان
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قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الوقت قد حان لباكستان لتعزيز أمنها القومي من خلال توسيع نطاقها ليشمل المجالات الرئيسية بما فيها تغير المناخ والاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي إلى جانب التركيز على القوة العسكرية.

وأكد رئيس وزراء باكستان ضرورة مخاطبة التحديات من التهديدات الأمنية غير التقليدية التي تواجهها عامة السكان، وقال إن الأمن الغذائي يعد تحديًا كبيرًا لباكستان في العقود القادمة، وأضاف أن حكومته تعمل على الاستراتيجية الشاملة لضمان توافر الغذاء في البلاد.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وصرح خان بأن حكومته تمكنت من التغلب على عجز الحساب الجاري وزيادة الصادرات والاستثمار المباشر الأجنبي، وأكد أن الحكومة تركز على الرفاهية البشرية ومساعدة الشرائح الفقيرة من المجتمع في البلاد.
وأعرب عن تقديره للقوات المسلحة، وقوات أجهزة الأمن لجعل البلاد آمنة في الأوضاع الصعبة خاصة إثر أحداث 11 سبتمبر، وفي السياق الإقليمي قال عمران خان إن الإزدهار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون السلام في الجوار، وطالب من الأمم المتحدة بمنح الكشميريين الحق في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح: أنه من أجل البيئة المواتية يجب على الهند اتخاذ الخطوة الأولى للمضي قدمًا، وقال: إن الحل لنزاع كشمير عبر المفاوضات سيعود بالفائدة على باكستان والهند، وحول الملف الأفغاني قال رئيس الوزراء عمران خان: إن السلام في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، وجدد مواصلة دعم بلاده الثابت للتسوية السياسية في أفغانستان.

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