الرئيس اللبناني: الحريري قدم تشكيلة حكومية غير متوازنة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن عناوين مسودة تشكيل الحكومة الجديدة التي سبق وقدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية، داعيا الحريري إلى المجيء إلى قصر بعبدا الجمهوري من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق سويا وفق المعايير الدستورية.وطالب الرئيس اللبناني في كلمة تلفزيونية مقتضبة ألقاها مساء اليوم سعد الحريري بإفساح المجال لغيره (الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة) وذلك في حالة عجزه عن تأليف حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على معالجة الأزمات الخطيرة التي يشهدها لبنان