السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة التزوير في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.ترجع أحداث القضية رقم 7901 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، بقيام المتهم بالاشتراك في التزوير في محررات رسمية توكيلات بيع ارض ملك إحدى الجمعيات التعاونية بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، الي قيام المتهم ش.ف.م، عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية بطريقة الانفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية عقد بيع عشر قطع الأراضي منسوبة للجمعية التعاونية لموظفي الديوان العام والأحياء بمحافظة الإسكندرية بمنطقة الكينج والتزوير في التوكيلات في الشهر العقاري وبيعها لأشخاص بالتزوير، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.