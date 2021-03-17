56 وفاة و9535 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، عن تخطى إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة حاجز النصف مليون إصابة بعد تسجيل 9535 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 504 آلاف و915 حالة.وأشارت الوزارة، في بيانها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5553 حالة، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة 19%، مقارنة مع 20.12% يوم أمس.