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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف جنوب سيناء تضع اللمسات الأخيرة لتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:02 م
تجديد مسجد أبو الحسن
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
كريم أنور
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تابعت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء اللمسات الأخيرة تمهيدا لـ افتتاح مسجد أبو الحسن الشاذلي خلال احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي.

راجع مدير عام إدارة أوقاف رأس سدر الشيخ أسامة حسن موافي ومفتشي الإدارة الأعمال التي تجري بمسجد الحسن الشاذلي برأس سدر استعدادا لـ افتتاحه الجمعة المقبلة في إطار مشاركة وزارة الأوقاف محافظة جنوب سيناء احتفالها بعيدها القومي ورفع العلم على طابا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويشار إلى أن جنوب سيناء تستعد للاحتفال بالعيد القومي ومراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى
تجديد مسجد أبو الحسن الشاذلى

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