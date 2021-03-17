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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1504 إصابات بكورونا في الكويت

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:55 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عن تسجيل 1504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 213 ألفا و673 حالة، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1194 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 219 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 1452 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 198 ألفا و273 حالة.

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