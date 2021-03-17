إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق الشلال بمدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق الشلال بمدينة أسوان، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.