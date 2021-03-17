الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي غربي النيجر

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الأول الاثنين منطقة تيلابيري غربي النيجر وأوقع عشرات القتلى، مؤكدة تضامنها الكامل مع شعب وحكومة هذا البلد في هذه الظروف العصيبة.وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الأربعاء "تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس الجاري في منطقة تيلابيري غربي جمهورية النيجر، كما تعرب لجمهورية النيجر الشقيقة شعبا وحكومة على تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة".وكانت حكومة النيجر قد قالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء، إن 58 شخصا لقوا حتفهم وأصيب شخص واحد، في حصيلة مؤقتة لهجوم نفذته عناصر مسلحة اعترضت أربع سيارات لنقل الأشخاص مساء الاثنين.