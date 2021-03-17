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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب التحريات في مصرع طفل في حادث تصادم بمدينة نصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:57 م
حادث تصادم
حادث تصادم
حسام التمساح
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تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق في مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كام قد لقى طفل مصرعه إثر صدمه من قبل سيارة أثناء عبوره الطريق بشارع الطيران في مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط السائق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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