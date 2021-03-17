طلب التحريات في مصرع طفل في حادث تصادم بمدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق في مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كام قد لقى طفل مصرعه إثر صدمه من قبل سيارة أثناء عبوره الطريق بشارع الطيران في مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط السائق.البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.